Путин заявил о росте числа бюджетных мест в вузах

https://static.news.ru/photo/97d33bf0-5f03-11eb-b611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Число бюджетных мест в российских вузах в предстоящем году значительно увеличится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В День студенчества российский лидер пообщался со студентами и сотрудниками вузов из разных городов посредством видеоконференции. Он заявил, что большое количество бюджетных мест получат региональные учебные заведения.

В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено ещё почти 34 тысячи бюджетных мест. И отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ, — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание на то, что пандемия коронавирусной инфекции не только стала серьёзным вызовом, но и позволила вузам получить важный опыт дистанционного обучения. По словам главы государства, этот опыт необходимо использовать.

Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал, — сказал Путин.

Ситуация с пандемией показала важность воспитания квалифицированных медицинских кадров, обратил внимание президент. Он пообещал порекомендовать Минздраву РФ ввести институт наставничества для студентов-медиков и предусмотреть для них материальное поощрение. Путин подчеркнул, что это очень важная работа. Также он сообщил, что попросил парламент ускорить принятие законопроекта, который расширяет автономию вузов. Российский лидер сделал акцент на том, что это должно быть осуществлено не позднее лета.

Как ранее писал NEWS.ru, президент выразил надежду, что скоро студенты смогут вернуться к очному обучению и окунуться в неповторимую университетскую атмосферу. Этому должно поспособствовать широкое применение вакцин от коронавируса. Путин заметил, что российские вакцины зарегистрированы в 13 странах мира.