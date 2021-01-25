Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах

https://static.news.ru/photo/abf363c4-5f00-11eb-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вакцины от коронавирусной инфекции зарегистрированы уже в 13 странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

О регистрации вакцины Путин заявил на встрече со студентами российских вузов из разных городов в формате видеоконференции. Он напомнил, что действующие сейчас ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, являются временными и скоро студенты смогут вернуться к очному обучению и окунуться в неповторимую и увлекательную университетскую атмосферу.

Сейчас мы обладаем эффективными вакцинами, они уже в 13 странах зарегистрированы. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, — подчеркнул российский лидер на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент также поздравил учащихся вузов, аспирантов и выпускников прошлых лет с Днём студенчества. Путин пожелал им успехов в профессиях.

Как ранее писал NEWS.ru, эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве пошла на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин 25 января 2021 года во время осмотра госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ. По его словам, это позволит властям постепенно возвращать город к привычной жизни.

Собянин подчеркнул, что ограничения в Москве являются минимальными по сравнению с другими городами. Мэр заметил, что город постепенно открывается для нормальной жизни.