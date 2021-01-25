Собянин: вспышка коронавируса в Москве идёт на спад

https://static.news.ru/photo/54f96cf6-5f02-11eb-8166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве пошла на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин 25 января 2021 года во время осмотра госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ. По его словам, это позволит властям постепенно возвращать город к привычной жизни.

В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни, — цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, градоначальник пообщался со студентами и ординаторами медвузов и колледжей, принимающих участие в борьбе с распространением недуга. По его словам, ВДНХ из «центра кипения активности» превратилась в один из главных «антиковидных» центров.

Он отметил, что десятки тысяч студентов занимаются на фоне пандемии волонтёрской деятельностью, помогают жителям Москвы, оказавшимся в сложной ситуации, они приносили им лекарственные препараты, продукты питания.

С 22 января 2021 года мэр снял часть ограничений по COVID-19. В городе вновь заработали в очном режиме колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, музеи, а театры и кинотеатры теперь смогут заполнить зал на 50% от общего количества мест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что российские вакцины от COVID-19 зарегистрированы уже в 13 странах мира.

Медики в РФ за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев недуга в 84 регионах. Общее число заболевших в РФ с начала пандемии достигло 3 738 690.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.