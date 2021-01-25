Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3596d402-5f02-11eb-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил президент страны Владимир Путин.

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч, — сказал он в ходе встречи со студентами по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, сейчас появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введённые из-за COVID-19, и возвращаться к нормальному учебному ритму. Усилия московских властей привели к положительным результатам. При этом политик считает, что нужно использовать полученный в ходе пандемии опыт и наращивать цифровой потенциал университетов.

Глава государства добавил, что во время распространения коронавируса не везде были возможности для перехода на дистанционное обучение, с этим возникали проблемы, передаёт ТАСС.

В целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний. Уверен, что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то, что упущено, если эти упущенные моменты есть, — подчеркнул он,

При этом полный переход на дистанционное обучение был временной мерой, заключил он.

Ранее доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев сообщил, что провакцинировать от коронавирусной инфекции 60–70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета. После этого власти могут снять значительную часть ограничений.

Он подчеркнул, что прививочная кампания не отменяет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока ещё недостаточное число людей имеют иммунитет, писал NEWS.ru.