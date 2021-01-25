Инфекционист рассказал, когда в РФ снимут большую часть ограничений

https://static.news.ru/photo/9b1bb012-5ef4-11eb-ac54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провакцинировать от коронавирусной инфекции 60–70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета. После этого власти могут снять значительную часть ограничений. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

К началу второй половины года, может быть, к концу лета, наберём нужные нам 60–70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела. Тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что прививочная кампания не отменяет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока ещё недостаточное число людей имеют иммунитет.

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов назвал неожиданный фактор, который позволяет продлить защиту от коронавирусной инфекции. Дело в том, что когда частицы вируса остаются в ЖКТ, организм продолжает вырабатывать антитела. Учёный подчеркнул, что не имеет значения, в какой форме вирус продолжает присутствовать в организме — в форме инфекции или же в форме фрагмента антигена. Это в любом случае способствует выработке антител. Его теорию поддержал и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он также назвал ещё один фактор, который способствует длительной выработке антител.

По словам медика, сохранение противоборствующих инфекции клеток зависит от наследной иммунной системы человека. Если человек переболел с явными клиническими проявлениями и средней интоксикацией, то антитела, как правило, сохраняются в организме дольше, писал NEWS.ru.