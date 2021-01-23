Вирусолог рассказал о факторе, позволяющем продлить защиту от COVID

https://static.news.ru/photo/2cda3f5e-5e33-11eb-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов назвал неожиданный фактор, который позволяет продлить защиту от коронавирусной инфекции. Дело в том, что когда частицы вируса остаются в ЖКТ, организм продолжает вырабатывать антитела.

Наличие вирусных материалов в кишечном тракте может стимулировать длительную наработку антител, потому что там очень много иммунокомпетентных узлов. Для иммунного ответа всегда нужен раздражитель, против которого вырабатываются антитела, — сказал специалист.

Он подчеркнул, что не имеет значения, в какой форме вирус продолжает присутствовать в организме — в форме инфекции или же в форме фрагмента антигена. Это в любом случае способствует выработке антител.

Его теорию поддержал и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он также назвал ещё один фактор, который способствует длительной выработке антител.

По словам медика, сохранение противоборствующих инфекции клеток зависит от наследной иммунной системы человека. Если человек переболел с явными клиническими проявлениями и средней интоксикацией, то антитела, как правило, сохраняются в организме дольше, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов заявил о необычной проблеме при массовой вакцинации от коронавируса. По словам врача, существует небольшой период, когда прививка может как подавить болезнь, так и усилить её течение.