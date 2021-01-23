Вирусолог рассказал о необычной проблеме массовой вакцинации

https://static.news.ru/photo/08d46fc0-5e2a-11eb-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов заявил о необычной проблеме при массовой вакцинации от коронавируса. По словам врача, существует небольшой период, когда прививка может как подавить болезнь, так и усилить её течение.

Специалист рассказал, что при вакцинации есть пять дней, когда реакция организма на препарат неизвестна. Медик уточнил, что человек может быть заражён и не знать об этом.

Здесь многое зависит от стадии бессимптомного инфицирования. В этот период ситуация неопределённая, поскольку такое событие — редкость. Заболевание может пойти либо вообще незаметно, либо более тяжело, — сказал вирусолог в разговоре с URA.RU.

Досконально изучить эту проблему исследователям мешает этическая сторона вопроса, так как эксперимент требует предварительного заражения добровольцев коронавирусной инфекцией. После этого участников нужно прививать в разное время. Тем не менее такой эксперимент всё равно остаётся невозможным.

Но для того, чтобы такую ситуацию максимально исключить, врачи спрашивают прививаемого о его самочувствии, о его недавних контактах с больными коронавирусом, добавил Нетёсов.

Однако уточняется, что вакцинация при бессимптомном течении болезни только усилит иммунный ответ. Поэтому, по словам вирусолога и одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Анатолия Альтштейна, переживать не стоит.

Ранее NEWS.ru писал, что новую вакцину от коронавируса, которая будет выпускаться в форме спрея и вводиться через нос, испытывает международная команда учёных из Великобритании и Техаса. Российский профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, насколько может быть эффективна и перспективна такая «прививка».