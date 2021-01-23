Вирусолог высказался о назальной вакцине от COVID-19

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Новую вакцину от коронавируса, которая будет выпускаться в форме спрея и вводиться через нос, испытывает международная команда учёных из Великобритании и Техаса. Российский профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, насколько может быть эффективна и перспективна такая «прививка».

Сейчас испытания препарата проходят на мышах, и первые эксперименты дали положительные результаты. У грызунов значительно уменьшилась лёгочная патология и воспаления. При этом Альтштейн пояснил, что такая форма вакцины не нова. До этого учёные пытались выпустить вакцину от гриппа в виде спрея, но в основном это были живые вакцины.

Если входные ворота для вируса — это носоглотка, то, конечно же, живую вакцину лучше вводить туда, например, посредством спрея. Это более эффективно, чем вводить её внутримышечно. Но речь идёт о живой вакцине. В случае с коронавирусом используются не живые, а инактивированные вакцины, которые применяются только внутримышечно. А так, если учёные создадут эффективную назальную вакцину, то будет неплохо. Аденовирусную вакцину тоже теоретически можно так использовать, — объяснил вирусолог «Ридусу».

В основе новой назальной вакцины лежит вирус — возбудитель болезни Ньюкасла, или псевдочумы птиц (Newcastle Disease Virus), который может воспроизводиться в организме человека, не причиняя ему вреда.

При этом учёные Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) ещё в конце 2020 года создали новую назальную вакцину от COVID-19. Для вакцинирования препаратом не потребуются шприцы — вакцина может выпускаться в форме спрея или капель и применяться интраназально, то есть вдыхаться через нос. Исследователи из КФУ готовы приступить к испытаниям инновационного препарата сразу после получения бюджета, сообщал NEWS.ru.