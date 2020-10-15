Крымские учёные создали назальную вакцину от коронавируса

Учёные Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от COVID-19, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.
Как пояснил Оберемок, при создании препарата исследователи опирались также на свой опыт в генетике,
Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несёт активатор врождённого иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет, — пояснил вирусолог.
Кроме того, для вакцинирования препаратом не потребуются шприцы — вакцина может выпускаться в форме спрея или капель и применяться интраназально, то есть вдыхаться через нос. Исследователи из КФУ готовы приступить к испытаниям инновационного препарата сразу после получения бюджета.
Как писал NEWS.ru ранее, вакцина новосибирского центра «Вектор» может поступать в гражданский оборот с момента регистрации. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
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