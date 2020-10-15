Крымские учёные создали назальную вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/84eab49a-0eaf-11eb-86c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mrp/imageBROKER.com/Global Look press

Учёные Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от COVID-19, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

Как пояснил Оберемок, при создании препарата исследователи опирались также на свой опыт в генетике, передаёт РИА Новости.

Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несёт активатор врождённого иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет, — пояснил вирусолог.

Кроме того, для вакцинирования препаратом не потребуются шприцы — вакцина может выпускаться в форме спрея или капель и применяться интраназально, то есть вдыхаться через нос. Исследователи из КФУ готовы приступить к испытаниям инновационного препарата сразу после получения бюджета.

Как писал NEWS.ru ранее, вакцина новосибирского центра «Вектор» может поступать в гражданский оборот с момента регистрации. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.