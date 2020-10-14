Минздрав: вакцина «Вектора» уже может поступать в гражданский оборот

Вакцина новосибирского центра «Вектор» может поступать в гражданский оборот с момента регистрации. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования, — сказал он.
Препарат был зарегистрирован сегодня. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов,
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.
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