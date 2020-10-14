Минздрав: вакцина «Вектора» уже может поступать в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/e1dce94a-0e35-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Вакцина новосибирского центра «Вектор» может поступать в гражданский оборот с момента регистрации. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования, — сказал он.

Препарат был зарегистрирован сегодня. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, передаёт «Интерфакс».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.