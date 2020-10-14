Путин: третья вакцина от коронавируса на подходе

https://static.news.ru/photo/677e8740-0e1b-11eb-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор».

Насколько я знаю, у нас «на подходе» ещё третья вакцина — центра имени Чумакова, — сказал глава государства на правительственном совещании, попросив вице-премьера Татьяну Голикову поделиться подробностями.

Препарат «Вектора» получил название «ЭпиВакКорон». Разработчик уже инициировал процедуру регистрации вакцины, завершить её планируется к 15 октября. В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Ранее гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов предположил, что их вакцина от коронавируса будет давать иммунитет на десятилетия. Она сделана по принципу цельновирионной вакцины. В них используется цельный вирус, писал NEWS.ru.