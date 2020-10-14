Путин: третья вакцина от коронавируса на подходе

Президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор».
Насколько я знаю, у нас «на подходе» ещё третья вакцина — центра имени Чумакова, — сказал глава государства на правительственном совещании, попросив вице-премьера Татьяну Голикову поделиться подробностями.
Препарат «Вектора» получил название «ЭпиВакКорон». Разработчик уже инициировал процедуру регистрации вакцины, завершить её планируется к 15 октября. В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.
Ранее гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов предположил, что их вакцина от коронавируса будет давать иммунитет на десятилетия. Она сделана по принципу цельновирионной вакцины. В них используется цельный вирус, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники