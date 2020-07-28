В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/562fd996-d0b1-11ea-ad37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Об этом говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По словам руководителя ведомства, которая выступила на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития», одна вакцина от коронавирусной инфекции уже прошла клинические испытания на добровольцах.

Попова добавила, что центр «Вектор» на своём производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах, передаёт РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Клинические испытания первой российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Что касается клинических испытаний вакцины, разработанной на базе центра «Вектор», то сейчас идёт экспертиза, после которой учреждение сможет получить разрешение. Как правило, на это уходит от двух до трёх недель.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то, что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.