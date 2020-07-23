Российская вакцина от COVID-19 станет общедоступной в начале 2021 года

https://static.news.ru/photo/5b9180f4-cd89-11ea-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве.

Противовирусная вакцина, работа над которой сегодня активно ведётся в РФ, станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, наиболее перспективными образцами вакцины на сегодняшний день являются разработки НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Эту вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, но первое время она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи.

Для того чтобы окончательно убедиться в эффективности, безопасности вакцины, оценить сроки её действия, потребуется ещё 5-6 месяцев, после чего её можно будет запускать в массовый оборот, — подчеркнул информированный источник.

Как писал NEWS.ru, накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года. По его словам, в это время начнётся вакцинирование граждан из группы риска. В первую очередь вакцина будет предложена медработникам и лицам, наиболее часто сталкивающимся с инфицированными людьми. Министр при этом не сообщил, когда начнётся более массовая вакцинация. По его словам, российская вакцина уже подтвердила свою безопасность и эффективность. Он отметил, что ведомство уже готово к завершению её клинических исследований.