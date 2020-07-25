Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.
Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, — отметил он.
Ранее сообщалось, что клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, завершены. Последняя группа из 20 добровольцев 20 июля покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
Отмечается, что учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние добровольцев из второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, нормальное накануне выписки. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, у людей из первой группы тоже всё хорошо и с жалобами на самочувствие никто из них не обращался.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен