Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

https://static.news.ru/photo/28ff0d94-cea3-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, — отметил он.

Ранее сообщалось, что клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, завершены. Последняя группа из 20 добровольцев 20 июля покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Отмечается, что учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние добровольцев из второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, нормальное накануне выписки. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, у людей из первой группы тоже всё хорошо и с жалобами на самочувствие никто из них не обращался.