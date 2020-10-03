«На десятилетия»: центр Чумакова оценил ожидаемое действие их COVID-вакцины

https://static.news.ru/photo/6b1f61be-059a-11eb-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральном научном исследовательском центре имени Чумакова РАН предполагают, что их вакцина от коронавируса будет давать иммунитет на десятилетия. Об этом заявил гендиректор института Айдар Ишмухаметов.

Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это центром Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают десятилетиями, например, от полиомиелита, то да, мы можем рассчитывать на длительный иммунитет, — сказал он в эфире НТВ.

Их препарат создан на основе цельновирионной вакцины. Ишмухаметов пояснил, что в цельновирионной вакцине используется цельный вирус.

В нашем случае он убит. Хотя в каких-то случаях может быть и живой вирус, — уточнил гендиректор института.

Он также сообщил, что применение «живой вакцины» от коронавируса, разрабатываемой в центре Чумакова, может начаться в ноябре, когда окончатся первые две фазы испытаний.

Вакцина центра имени Чумакова РАН стала третьей по счёту российской вакциной от коронавируса. 30 сентября вторая российская вакцина — препарат новосибирского центра «Вектор» — официально получила патенты. Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.