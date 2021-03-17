Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

Факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия, — цитирует ТАСС Путина.
Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей.
Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования, — добавил Путин.
Кроме того, президент назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом», призвав прокуроров в первоочередном порядке рассматривать проблемы многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и сирот.
Как писал NEWS.ru, признанный российскими властями иностранным агентом центр «Насилию.нет», занимающийся помощью женщинам в кризисной ситуации, арендаторы выселяют без объяснения причин. Об этом сообщила руководитель организации Анна Ривина. По её словам, в начале февраля в организацию якобы из Росимущества пришло письмо без печати и подписи, в котором «Насилию.нет» попросили «срочно освободить помещение в добровольном порядке». В Росимуществе им ответили, что такое извещение не посылали, а арендодатель перестал выходить с ними на связь. В конце февраля сотрудникам центра удалось встретиться с арендаторами, которые «прямым текстом сказали», что организация «со своей деятельностью» их не устраивает, дав месяц на выселение. В 2020 году в центр обращались 960 пострадавших от домашнего насилия и «новый офис для такой масштабной организации — это большие деньги», которых у НКО нет.