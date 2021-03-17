Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/cc2e9da2-8719-11eb-9e7b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия, — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей.

Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования, — добавил Путин.

Кроме того, президент назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом», призвав прокуроров в первоочередном порядке рассматривать проблемы многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и сирот.

Как писал NEWS.ru, признанный российскими властями иностранным агентом центр «Насилию.нет», занимающийся помощью женщинам в кризисной ситуации, арендаторы выселяют без объяснения причин. Об этом сообщила руководитель организации Анна Ривина. По её словам, в начале февраля в организацию якобы из Росимущества пришло письмо без печати и подписи, в котором «Насилию.нет» попросили «срочно освободить помещение в добровольном порядке». В Росимуществе им ответили, что такое извещение не посылали, а арендодатель перестал выходить с ними на связь. В конце февраля сотрудникам центра удалось встретиться с арендаторами, которые «прямым текстом сказали», что организация «со своей деятельностью» их не устраивает, дав месяц на выселение. В 2020 году в центр обращались 960 пострадавших от домашнего насилия и «новый офис для такой масштабной организации — это большие деньги», которых у НКО нет.