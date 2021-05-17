Путин заявил о деградации в сфере безопасности

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин заявил о нестабильной ситуации в мире в сфере безопасности. Она деградирует, в результате чего терроризм вновь поднимает голову, пишет РИА Новости.

Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением <...> Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность, — сказал глава государства, выступая перед иностранными послами.

Президент добавил, что в последнее время обостряются застарелые региональные конфликты, в частности в Афганистане, Ливане и на Ближнем Востоке. Россия с беспокойством следит за развитием событий.

Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке, — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила точки запуска ракет на территории Ливана. Огонь был открыт после шести неудавшихся запусков ракет, так и не долетевших до границы Израиля. Сирены прозвучали в кибуце Мисгав-Ам.