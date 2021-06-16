Путин заявил, что власти не боятся ФБК

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Российские власти не боятся Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан ими иноагентом и запрещённой на территории РФ экстремистской организацией), сказал президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».

Журналисты ABC News спросили у главы РФ о давлении на ФБК и о том, чего боится Путин. Он ответил, что признание иностранным агентом не запрещает работу организации, в отличие от признания экстремистской организацией.

Организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних (это запрещено российским законом) и публично давала инструкции о том, как готовить, например, «коктейли Молотова» для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Выставляя при этом на показ установочные данные полицейских, — сказал он.

Политик вспомнил о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), которое в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросло в беспорядки.

Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем всё, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем, — добавил Путин.

Также он вспомнил о принятом в 1930-х годах в США законе об иностранных агентах.

В ответ на это бывший сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров заявил в Twitter, что во время работы организации она сталкивалась только с теми коктейлями Молотова, которые закидывали в их помещения.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина. Также глава государства в ходе конференции заявил, что Алексей Навальный вернулся в РФ после лечения в Германии, так как хотел, чтобы его задержали. Он уверен, что оппозиционер специально выехал за границу, проигнорировав закон, который требует от него отмечаться в инспекции.