Путин ввёл государственную защиту силовиков

https://static.news.ru/photo/960eced0-960b-11eb-9dfe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о государственной защите отдельных представителей силовых структур. На неё могут претендовать росгвардейцы, участвующие в спецоперациях разведчики и борцы с терроризмом.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В список подлежащих защите лиц попали сотрудники Росгвардии, которые участвуют в охране порядка, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью. Кроме того, под защиту попадут федеральные государственные гражданские служащие вооружённых сил, «принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом», а также федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России, участвовавшие в спецоперациях.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, ранее главы комитетов Госдумы по информполитике, образованию и безопасности Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарёв представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает предоставить преимущество при зачислении в профильные вузы детям сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.