https://static.news.ru/photo/f19215a2-e6bf-11e9-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин признался, что мечтает добиться от муниципальных и региональных чиновников большего вовлечения населения в решение повседневных задач.

Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми, — цитирует ТАСС Путина.

Так он отреагировал на выступление участницы заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», которая рассказала главе государства о проекте по украшению домов в небольшом микрорайоне с помощью художников. По её словам, жители проявили большой интерес к этому начинанию и окружающее их пространство заметно преобразилось.

Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.

Как писал News.ru, ранее Путин заявил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. По его словам, сейчас выработан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых и перспективных молодых людей.