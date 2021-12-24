Путин: счастье иметь детей выше, чем материальный достаток

В сознание людей необходимо «внедрять, но не навязывать» понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, менять восприятие надо постепенно, без навязывания извне.

Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, <...> должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей, — сказал Путин.

Президент напомнил, что по линии его родителей в семьях было по 9–10 детей, многие из которых погибли в Великой Отечественной войне. По его словам, демографический провал, который случился в 1943–1944 годах и после развала Советского Союза в 1991 году, возник из-за того, что «горизонт планирования стал минимальным».

Как ни странно, даже в 1991 году после развала СССР у людей, судя по всему, было такое же настроение, как во время Великой Отечественной войны. Горизонт планирования семьи сузился до нескольких дней, — пояснил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, в ближайшие годы власти должны окончательно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства — от рождения и до окончания школы. На каждом шаге необходимо принять соответствующие меры поддержки, добавил президент.

Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут, за которые глава государства успел ответить на 55 вопросов. Среди них преобладали темы внутренней и внешней политики. Особое внимание журналисты уделили ситуации на Украине и взаимоотношениям России с Западом. Кроме того, много вопросов касалось социальных проблем населения Российской Федерации.