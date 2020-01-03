https://static.news.ru/photo/ca1d8eea-2ede-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил российскому правительству помочь властям Свердловской области подготовить регион к проведению Универсиады, которая пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге. Кабмину также дано указание организовать освещение соревнования в СМИ.

Оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Затраты на строительство объектов Универсиады-2023 составят около 40 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сумма, по словам чиновника, заложена в бюджете на 2020–2022 годы. При этом 10 млрд планируется выделить уже в 2020-м.

По мнению главы региона, мероприятие поможет развитию предпринимательства, социальной отрасли, транспортной инфраструктуры и сферы гостеприимства в области. В настоящий момент прорабатываются все аспекты финансирования.

Решение о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге было принято 2 июля на исполкоме Международной федерации университетского спорта. Россия во второй раз примет подобное мероприятие: в 2013 году летние спортивные игры студентов проходили в Казани.

В прошлом году столицей зимней Универсиады стал Красноярск. Как писал NEWS.ru, российские спортсмены-победители получили премии от государства.