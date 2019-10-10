https://static.news.ru/photo/85f94c96-eb4e-11e9-9ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава РФ Владимир Путин назначил новых руководителей управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.

За обеспечением конституционных прав россиян с 10 октября начнёт следить Татьяна Локаткина, управлением по вопросам госслужбы и кадров займётся Максим Травников, управлением информационного и документационного сопровождения президента — Антон Фёдоров, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее News.ru сообщал, что Путин уволил Сергея Глазьева с поста помощника президента России. Во время работы в качестве советника политик прославился докладами руководителю государства. Он жёстко критиковал действия кабмина и Банка России. Например, призывал Минфин и ЦБ отказаться от инвестирования средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счёт отечественное производство.