Путин призвал бороться с ложью о «лёгких» наркотиках

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разоблачать ложь о безопасности лёгких наркотиков.

По его словам, о беде, с которой может столкнуться каждый, нужно говорить правду — откровенно и жёстко.

Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков, — подчеркнул он, говоря о профилактике наркомании во время заседания Совбеза.

Российский лидер отметил, что к этой работе необходимо подключать благотворительные и общественные организации, многие из которых обладают успешным опытом профилактики наркомании и помощи в социальной реабилитации наркозависимых.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин сообщил, что ситуация с наркотиками в РФ остается сложной и носит латентный характер. Глава государства потребовал активнее бороться с этой проблемой. При этом он признал, что определённые результаты в борьбе с наркоманией в РФ есть.

Владимир Путин 16 ноября проводит заседание Совбеза, в рамках которого глава МВД Владимир Колокольцев представит проект антинаркотической стратегии до 2030 года.