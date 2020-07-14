Путин при необходимости может запросить документы по делу Сафронова

Президент РФ Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль не может раскрыть некоторые детали данного дела, так как они пока не известны. Он напомнил, что расследование дела об госизмене ведётся в закрытом режиме, а регламент осуществления следственных действий зависит от решения суда.
Песков добавил, что ничего не может сказать о реакции российского лидера на громкое дело,
Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Иван Павлов заявил, что криминалисты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова. По его словам, предъявленное фигуранту обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.
Иван Сафронов задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. ФСБ сообщила, что подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
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