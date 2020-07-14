Путин при необходимости может запросить документы по делу Сафронова

https://static.news.ru/photo/9f6d2dca-c5c1-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не может раскрыть некоторые детали данного дела, так как они пока не известны. Он напомнил, что расследование дела об госизмене ведётся в закрытом режиме, а регламент осуществления следственных действий зависит от решения суда.

Песков добавил, что ничего не может сказать о реакции российского лидера на громкое дело, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Иван Павлов заявил, что криминалисты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова. По его словам, предъявленное фигуранту обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.

Иван Сафронов задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. ФСБ сообщила, что подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.