Сотрудники ФСБ в Москве задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. В космической корпорации бывший журналист не успел проработать и двух месяцев, а более года назад уволился из «Коммерсанта» после публикации о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации в Пенсионный фонд. NEWS.ru выяснил подробности дела советника Дмитрия Рогозина.

От журналистики к связи с разведкой

Как сообщили в Роскосмосе, где Иван Сафронов занимался внутренней информационной политикой, 7 июля силовики задержали его и предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Там же добавили, что госкорпорация «оказывает всяческое содействие следственным органам», а также, что задержание советника Рогозина «не касается текущей работы в госкорпорации».

В ФСБ отметили, что, по их данным, Иван Сафронов якобы работал на одну из спецслужб НАТО, «собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

Адвокат Ивана Сафронова Олег Елисеев заявил NEWS.ru, что ему пока неизвестно о позиции подзащитного насчёт признания или непризнания вины. По его словам, он приехал в приёмную управления ФСБ, но на данный момент связаться со следователями не удалось. О какой мере пресечения собирается ходатайствовать следствие, также ещё неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что «это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов». Он также добавил, что «у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно».

Как сообщает адвокат Павел Чиков, в настоящее время обыск проходит в московской квартире главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она в 2012-2017 годах работала с Иваном Сафроновым и, по некоторым данным, являлась его девушкой. Впрочем, пока неизвестно, с чем связаны следственные действия у журналистки.

Иван Сафронов/vk.com

Известно, что ранее Сафронов работал журналистом «Ведомостей», где освещал военно-космическую сферу. До этого он публиковался в «Коммерсанте».

В июне 2019 года мировому судье одного из участков в Москве был направлен протокол по статье КоАП «использование СМИ и Интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Материал затем был возвращён силовикам. Какая именно статья «Коммерсанта» вызвала претензии, не говорилось.

Однако тогда же сотрудники ФСБ вызывали Сафронова и, по информации источника NEWS.ru, допрашивали его о заметке про российско-египетский контракт на поставку Су-35. Другой источник, близкий к силовым ведомствам, уверен, что история с задержанием советника главы Роскосмоса связана не столько с конкретной публикацией, сколько с передачей секретной информации третьим лицам, являющимся, предположительно, сотрудниками западных спецслужб. Речь может идти о разведке одной из стран Европы.

В защиту Сафронова выступил Профсоюз журналистов. В организации убеждены, что «никакие ссылки на секретность не спасут следствие от всеобщего недоверия, когда речь идёт о преследовании такого профессионала, как Иван Сафронов, и любое замалчивание деталей уголовного дела против журналиста будет расценено как расплата спецслужб за его публикации».

Мы считаем, что Сафронова должны немедленно отпустить, а дело против него закрыть, — подчеркнули в организации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что для задержания Ивана Сафронова были все основания.

Если вменяют статью «госизмена» — это уже не украл курицу у соседа, грубо говоря. Это значит был получен комплекс доказательств, прежде чем возбуждать уголовное дело и предъявлять обвинения, — заявил парламентарий NEWS.ru.

При этом Швыткин отметил, что пока вокруг этой темы «можно строить только догадки». По его словам, виновен человек или нет, может сказать только суд, но то, что были основания для задержания, — это уже достаточно серьёзный посыл.

И здесь действия правоохранительных органов в части изобличения подобного рода людей нужно только приветствовать и поддерживать, — заключил он.

Также NEWS.ru сделал официальный запрос в НАТО. Пресс-атташе информбюро Альянса Ирина Головина сообщила, что военная организация «не комментирует вопросы, которые не относятся к её компетенции», добавив, что «Брюссель уполномочен решить, делает он комментарий по этому вопросу или нет».

Как сообщил NEWS.ru историк спецслужб Валерий Малеваный, скорее всего задержанию Сафронова предшествовало многомесячное расследование.

Откуда у простого журналиста секретная информация? Не в пивной же он её взял? Иван Сафронов, вполне возможно, сам мог быть агентом или информатором. Может, его в тёмную использовали и подставили фактически под разглашение определённой информации, чтобы сорвать многомиллиардную сделку [между Россией и Египтом], в результате чего недополучило государство, заводы. Это госизмена в чистом виде, — уверен Малеваный.

Также он не исключает скорого или уже состоявшегося задержания источника, на информацию которого мог опираться Иван Сафронов при публикации заметки о предполагаемой российско-египетской сделке в марте 2019 года.

Этот источник давал подписку о неразглашении — все, кто задействован в сделке с военными самолётами, её дают. Возможно, его источника поймали, и он показал, что передавал Сафронову информацию, который её разгласил . То есть он является соучастником преступления, — добавил Малеваный.

Один из самых талантливых

За год до трудоустройства в Роскосмос Иван Сафронов уволился из «Коммерсанта». Это произошло после публикации в апреле 2019 года заметки, написанной в соавторстве с Максимом Ивановым. В статье «Спикеров делать из этих людей» говорилось, что в ближайшее время пост спикера Совфеда якобы может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Я покидаю издательский дом [«Коммерсант»] вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьёзные претензии к статье, — писал Сафронов в Facebook (сейчас эта запись недоступна).

Максим Иванов также сообщал , что поводом для увольнения стала публикация. Как писало издание «Проект», статью Сафронова и Иванова раскритиковали в Кремле и якобы рекомендовали руководителям телеканалов не использовать озвученную в ней информацию. Дмитрий Песков в интервью ТАСС утверждал, что администрация президента не вмешивается в ситуацию в редакции «Коммерсанта», и назвал Ивана Сафронова «одним из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем».

Roscosmos

Отец советника главы Роскосмоса полковник запаса Ивана Сафронов-старший также работал в «Коммерсанте», занимая должность военного обозревателя. В мае 2007 года он при странных обстоятельствах умер, якобы выпав из окна подъезда между четвёртым и пятым этажами своего дома (хотя его квартира располагалась на третьем этаже).

За два с небольшим месяца до трагической гибели он вернулся с международной выставки вооружений IDEX-2007 в ОАЭ. Там он пытался проверить информацию о поставках через Белоруссию истребителей Су-30 Сирии и ЗРК С-300В Ирану. Сафронов-старший сообщил в редакцию о получении подтверждений этой информации, но готовых материалов не представил.

После приезда из ОАЭ он якобы сообщил коллегам, что обладает информацией о подписанных между Москвой и Дамаском контрактах на поставку ЗРК «Панцирь-С1», истребителей МиГ-29 и ракет «Искандер-Э». По слухам, Сафронов-старший был уверен, что огласка такой информации грозит международным скандалом, а ему лично — уголовным делом за разглашение гостайны.

В подготовке материала также участвовали Виктория Немис, Марина Ягодкина и Сергей Изотов.