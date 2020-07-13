Адвокат: ФСБ не нашла в публикациях Сафронова данных, составляющих гостайну

https://static.news.ru/photo/4cf9fa0a-c594-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криминалисты ФСБ не нашли в публикациях бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сведений, которые содержат гостайну, заявил адвокат Иван Павлов.

Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершённое им преступление не связано с его профессиональной деятельностью, — пояснил юрист.

По его словам, предъявленное Сафронову обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.

В свою очередь адвокат Олег Елисеев сообщил, что следователь взял с защиты подписку о неразглашении. При этом он не уточнил, взяли ли подписку с Павлова, который не присутствовал в следственном управлении, где фигуранту предъявили обвинения в госизмене, передаёт РИА Новости.

Ранее адвокат Иван Павлов рассказал, что Сафронов планирует сотрудничать со следствием. По его словам, обвинённый в государственной измене экс-сотрудник СМИ хочет содействовать установлению истины.

Как писал NEWS.ru, бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что дело журналиста и советника главы Роскомоса связано с недавней высылкой российских дипломатов из Праги. В Чехии утверждают, что один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью яда рицина на представителя властей столицы страны после сноса памятника маршалу Ивану Коневу. По словам Шандора, в Москве решили, что арест Сафронова станет «правильным развитием» ситуации.

Иван Сафронов задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. ФСБ сообщила, что подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.