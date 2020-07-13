Сафронов пообещал сотрудничать со следствием

https://static.news.ru/photo/33271d0a-c51d-11ea-995f-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов планирует сотрудничать со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.

По его словам, обвинённый в государственной измене экс-сотрудник СМИ хочет содействовать установлению истины, передаёт РИА Новости.

Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами, — подчеркнул юрист.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в «Роскосмосе» бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал. Многие представители СМИ уже высказались в поддержку коллеги, в том числе журналисты кремлёвского пула.

Мосгорсуд 16 июля проведёт заседание, на котором поднимут вопрос обоснованности содержания Ивана Сафронова под стражей и рассмотрят апелляционную жалобу защиты бывшего корреспондента, писал NEWS.ru.