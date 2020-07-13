Дело журналиста Сафронова в Чехии связали с высылкой дипломатов РФ

Бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что дело журналиста и советника главы Роскомоса Ивана Сафронова связано с недавней высылкой российских дипломатов из Праги.
В Чехии утверждают, что один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью яда рицина на представителя властей столицы страны после сноса памятника маршалу Ивану Коневу. По словам Шандора, в Москве решили, что арест Сафронова станет «правильным развитием» ситуации.
Об этом
Шандор отметил, что ФСБ говорит о вербовке Сафронова ещё в 2012 году, но обвинения ему предъявлены только сейчас, спустя месяц после депортации дипломатов.
ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться, и поэтому они это сейчас вытащили на поверхность, — уверен военный разведчик.
Иван Сафронов задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. ФСБ сообщила, что подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Федеральной службы безопасности не нашли признаков секретных сведений в публикациях Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, заявил его адвокат Иван Павлов. При этом, по его словам, в ФСБ утверждают, что Сафронов передавал секретные данные при помощи программы для шифрования.
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