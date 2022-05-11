Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днём ДНР

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём ДНР. Текст телеграммы главы государства приводится на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, и выразил уверенность в скорой победе в спецоперации на Украине.

Сегодня мы ведём совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией, — подчеркнул президент.

Также Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам — мужества, стойкости и силы духа.

Ранее глава ДНР заявил, что после выхода к границам Донецкой области необходимо начать новый этап спецоперации. По его словам, важность перехода подчёркивает обострившаяся ситуация в Приднестровье и граничащих с Украиной городах России, которые почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер обратился к парламенту с просьбой поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Дипломатические отношения с республиками Донбасса были установлены Россией с 22 февраля 2022 года. В скором времени ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве.