https://static.news.ru/photo/e2576fbe-e6c5-11e9-8a9a-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости. Этой историей он поделился на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» в ответ на предложение чаще писать в интернете о позитиве.

У меня один из знакомых через приятеля—главного редактора пригласил журналистов на открытие моста, но никто не приехал, — цитирует ТАСС Путина.

Потом, по его словам, начали выяснять, почему никто не приехал. На что главный редактор ответил, что если бы мост сгорел — тогда бы все приехали. Путин при этом подчеркнул, что важно не хвалиться, но чаще показывать позитивные вещи.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский во время встречи с Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии. Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.