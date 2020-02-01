https://static.news.ru/photo/8d520ff6-44e9-11ea-9060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты ВКС России привлекут для эвакуации российских граждан с территории Китая. Соответствующий приказ издал Владимир Путин.

По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, рейсы начнут выполняться уже сегодня.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, студента в Карелии госпитализировали с подозрением на коронавирус.