Путин поручил подготовить законопроект об учёте домашних животных

https://static.news.ru/photo/74011922-b732-11eb-b6e9-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России должно подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций безнадзорных животных. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик, — говорится в документе.

Помимо этого, кабмину необходимо до декабря определить особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая передачу новым собственникам и установление ответственности. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, в том числе это касается клубов и ассоциаций.

Также ожидается внедрение системы реагирования на жалобы граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью. При этом будет разработан порядок передачи питомцев в приюты при невозможности содержания.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников направили в кабмин РФ поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается увеличить штраф за выброс домашнего животного на улицу до 30 тысяч рублей.