Путин поручил генпрокурору изучить арест бизнесмена из «списка Титова»

https://static.news.ru/photo/9badbbf4-bc3f-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить об итогах.

Соответствующая резолюция российского лидера указана на письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Отправку письма подтвердили в аппарате Титова, а источники, близкие к Кремлю, — подлинность резолюции.

Зотов включён в так называемый «лондонский список» Титова — это перечень предпринимателей, которые уехали за рубеж от уголовного преследования и планирующих вернуться в РФ под гарантию разбирательства без ареста по приезде. Он прибыл в Москву из Риги 10 июня и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.

В своём письме Титов напомнил, что глава России лично давал поручения обеспечить разбирательство без арестов подследственным бизнесменам, которые возвращаются из-за границы. Он также уточнил, что в рамках программы в страну вернулись 11 бизнесменов.

В то же время данная программа в последнее время дискредитируется вследствие проявляемой в отдельных случаях необоснованной позиции следственных органов по применению в отношении фигурантов уголовных дел чрезмерных мер принуждения, в том числе вопреки мнению органов прокуратуры, — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что перед прибытием в Москву Зотов сообщил следователям о готовности к сотрудничеству, а до этого суд не поддержал заочный арест топ-менеджера в связи с многочисленными нарушениями со стороны следствия.

По мнению Титова, сложившаяся ситуация снижает уровень доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно принимать участие в уголовном судопроизводстве в РФ «без угрозы необоснованного давления, в том числе путём заключения под стражу».

Омбудсмен обратился к президенту страны с просьбой поручить Генпрокуратуре и следственным органам взять под особый контроль обоснованность таких арестов.

Зотова надо освобождать, и мы не отступим, — заявил Титов в комментарии для РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее омбудсмен сообщил, что бизнесмены из «списка Титова», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавируса.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела. В настоящее время в список вошло более 50 имён.

Однако возвращение бизнесменов проходит не так гладко, как они рассчитывали. Так, в июне Хорошёвский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом списке Титова предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».

Зотов вернулся в Россию 10 июня в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению. Утверждается, что он был готов к активному сотрудничеству со следствием и согласен пройти двухнедельный карантин по возвращении в страну, но его задержали уже в аэропорту и отправили в ИВС.

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.