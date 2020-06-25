Титов: работа по возвращению бизнесменов на родину приостановлена

https://static.news.ru/photo/45ab1faa-b724-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмены из «списка Титова», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Пока у нас «корона-стоп» на эту тему, пока мы не планируем никого возвращать, — цитирует его агентство.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела. В настоящее время в список вошло более 50 имён.

Однако возвращение бизнесменов проходит не так гладко, как они рассчитывали. Так, в июне Хорошёвский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом списке Титова предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 млн рублей, писал NEWS.ru.