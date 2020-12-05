Путин пообещал создавать условия для работы волонтёров

https://static.news.ru/photo/5c4c7a16-36ee-11eb-893f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия волонтёров по помощи гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства пообещал создавать все условия для комфортной работы волонтёров.

Российский лидер в субботу, 5 декабря, когда празднуется День волонтёра, встретился с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». Путин поблагодарил их за соучастие и готовность прийти на помощь нуждающимся в период, когда разразилась пандемия.

Когда весной грянула беда, каждый из нас, всё общество прочувствовало, что мы вместе. А взаимная поддержка, соучастие и готовность помочь не зависят от политических или иных убеждений. Это то, что стоит над политикой, и то, что нас действительно объединяет, — сказал президент.

По словам Путина, в течение года в различных волонтёрских проектах приняло участие более 15 млн россиян. Он подчеркнул, что 2020 год дал повод многое переосмыслить и переоценить.

Президент заметил, что в стране существует сеть волонтёрских центров, кроме того, функционируют специальные цифровые сервисы. Путин обратил внимание на важность расширения волонтёрского движения в стране и укрепления его созидательного потенциала.

Владимир Путин особо отметил, что борьба с пандемией объединила всех россиян. Как писал NEWS.ru, российский лидер принёс поздравления миллионам россиян, которые совершают добрые поступки ради других, демонстрируют обществу наглядный пример того, какой должна быть нравственная сила.