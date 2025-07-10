Волонтер ВСУ обвинил Киев в неадекватном поведении в конфликте с Россией Волонтер ВСУ Чмут: украинские власти не понимают возможности поражения в СВО

Власти в Киеве не понимают возможности поражения в конфликте с Россией, заявил волонтер Вооруженных сил Украины Тарас Чмут в беседе с «Украинской правдой». Он отметил, что поведение руководства республики в ходе спецоперации неадекватно.

Люди, отвечающие за сложные решения, почему-то думают, что накапливающиеся проблемы или не имеют значения, или не касаются их, или должны быть решены кем-то, или куда-то исчезнуть, — сказал Чмут.

Волонтер посетовал, что на Украине не хватает людей на уровне политиков и чиновников, которые занимались бы этими проблемами. По его словам, тех, кто хоть что-то делал бы для их решения, очень мало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает мирные средства для достижения своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент это не представляется возможным.

Также он отмечал, что Россия ожидает сигналов от украинской стороны о готовности к продолжению прямых переговоров. По его словам, сейчас таких сигналов от Киева нет, в связи с чем спецоперация продолжается.