Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:37

Волонтер ВСУ обвинил Киев в неадекватном поведении в конфликте с Россией

Волонтер ВСУ Чмут: украинские власти не понимают возможности поражения в СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти в Киеве не понимают возможности поражения в конфликте с Россией, заявил волонтер Вооруженных сил Украины Тарас Чмут в беседе с «Украинской правдой». Он отметил, что поведение руководства республики в ходе спецоперации неадекватно.

Люди, отвечающие за сложные решения, почему-то думают, что накапливающиеся проблемы или не имеют значения, или не касаются их, или должны быть решены кем-то, или куда-то исчезнуть, — сказал Чмут.

Волонтер посетовал, что на Украине не хватает людей на уровне политиков и чиновников, которые занимались бы этими проблемами. По его словам, тех, кто хоть что-то делал бы для их решения, очень мало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает мирные средства для достижения своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент это не представляется возможным.

Также он отмечал, что Россия ожидает сигналов от украинской стороны о готовности к продолжению прямых переговоров. По его словам, сейчас таких сигналов от Киева нет, в связи с чем спецоперация продолжается.

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Россия
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