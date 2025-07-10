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10 июля 2025 в 13:12

В Кремле объяснили паузу в переговорах с Украиной

Песков: Россия ждет от Киева сигналов о выходе на новый раунд переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия ожидает сигналов от украинской стороны о готовности к продолжению прямых переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас таких сигналов от Киева нет, в связи с чем спецоперация продолжается.

Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева и от представителей режима о желании или о нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров, — подчеркнул Песков.

Кроме того, он добавил, что для Москвы предпочтительнее было бы достижение договоренностей дипломатическими средствами. Но до тех пор СВО продолжается, и реальности на земле меняются каждый день, заключил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что накачка Украины западным оружием не помогает урегулированию конфликта. Она отметила, что последствия поставок Соединенными Штатами военной помощи Киеву еще предстоит оценить.

Тем временем итальянская газета La Stampa пишет, что телефонные переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывают, что оба лидера стремятся вычеркнуть Европу из формулы по урегулированию ситуации на Украине. Журналисты подчеркнули, что президенты договариваются только друг с другом.

Дмитрий Песков
Россия
Украина
переговоры
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