Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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10 июля 2025 в 12:48

Песков назвал приоритетный для России путь в достижении целей СВО

Песков: для России предпочтительнее достигать целей СВО мирными средствами

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия предпочитает мирные средства для достижения своих целей в ходе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент это не представляется возможным, передает ТАСС.

Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительней было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными политико-дипломатическими средствами. Но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается, и реальности на земле меняются каждый день, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что накачка Украины западным оружием не помогает урегулированию конфликта. Она отметила, что последствия поставок Соединенными Штатами военной помощи Киеву еще предстоит оценить.

До этого экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо отметил, что участники переговоров по Украине игнорируют реальные обстоятельства конфликта и не учитывают позицию России. Вместо этого Запад следует собственным интересам.

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