Путин пообещал новые программы поддержки семей с детьми

https://static.news.ru/photo/075c2890-a74f-11eb-a08c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти продолжат разработку новых мер социальной поддержки семей с детьми. Часть из них будут реализованы уже в самое ближайшее время, передаёт ТАСС со ссылкой на президента Владимира Путина.

Выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, он напомнил об уже предпринятых усилиях. Глава государства подчеркнул, что это не последнее, что предстоит сделать.

[Зампредседателя правительства] Татьяна Алексеевна [Голикова] знает: мы вместе занимаемся этими вопросами, но будем делать всё постепенно, но делать будем дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно, — сказал Путин.

О необходимости обеспечить меры социальной поддержки президент заявил 21 апреля во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Министр финансов Антон Силуанов позже сообщил, что траты на воплощение всех озвученных в ходе послания поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года, из них порядка 170 млрд рублей пойдут на выплаты школьникам. Реализация мер будет производиться в рамках имеющихся в бюджете средств.

Несколько дней спустя в пресс-службе председателя Госдумы Вячеслава Володина проинформировали, что на рассмотрение депутатов внесены первые законопроекты. Один из них, в частности, предусматривает выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте с 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Ещё один предлагает полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до 7 лет. Помимо этого, внесены поправки о пособиях для женщин, вставших на медицинский учёт в ранние сроки беременности.