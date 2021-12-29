Путин подписал закон, запрещающий банкам списание соцвыплат за долги

Закон о запрете автоматического списания банками соцвыплат в счёт погашения долгов граждан был подписан президентом России Владимирым Путиным, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь это действие банки могут совершать только после получения дополнительного согласия заёмщика, причём это требование будет предъявляться к каждой подобной выплате.

Законопроект был разработан после съезда партии «Единая Россия», где президент призвал депутатов защитить социальные выплаты от автоматического списания. Соавтором инициативы выступил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который отметил, что речь идёт о соцвыплатах «всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь».

По новому закону от взыскания освобождаются пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, которые осуществляются за счёт денег федерального или местного бюджета, а также внебюджетных фондов. В этом списке находятся также и выплаты президента и правительства РФ в целях, которые предоставлены в виде мер соцподдержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми. Выплаты малоимущим гражданам, в том числе на основании социального контракта также не смогут быть списаны.

Кроме того, в документе говорится о том, что должник имеет право обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Указанная сумма прожиточного минимума будет сохранена банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов заёмщика.

Ранее сообщалось, что вступившие в силу поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» запрещают банкам оформлять согласие заёмщика на дополнительные услуги без его желания. Также гражданин сможет отказаться от навязанной услуги в течение двух недель, если сам на неё согласился, и вернуть снятые авансом средства.