Путин подписал закон, отложив компенсацию советских вкладов до 2025 года
Сергей Князев
Сергей Князев
14:18, 29 ноября 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке начала действия о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Внести в статью 1 Федерального закона <...> «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» <....> изменение, заменив цифры «2024» цифрами «2025», — говорится в законе.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации сбережений, помещённых в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.
Комитет отмечает, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017–2020 годах Госдума рекомендовала правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, однако этого сделано не было. Комитет подчёркивает необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов. Кабмину также рекомендовано представить информацию о разработке данного закона в ежегодном отчёте правительства и о причинах неисполнения прежних рекомендаций Госдумы.
Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года, так как правительство до сих пор не разработало законы о порядке применения так называемого долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве заявили об отсутствии финансовых источников полной компенсации советских вкладов: при переводе сбережений граждан в целевые долговые обязательства объём средств для их погашения составит в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023 году — 51,8 трлн рублей, в 2024 году — 53,9 трлн рублей.