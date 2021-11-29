Путин подписал закон, отложив компенсацию советских вкладов до 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке начала действия о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Внести в статью 1 Федерального закона <...> «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» <....> изменение, заменив цифры «2024» цифрами «2025», — говорится в законе.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации сбережений, помещённых в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.

Комитет отмечает, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017–2020 годах Госдума рекомендовала правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, однако этого сделано не было. Комитет подчёркивает необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов. Кабмину также рекомендовано представить информацию о разработке данного закона в ежегодном отчёте правительства и о причинах неисполнения прежних рекомендаций Госдумы.