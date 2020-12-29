Путин подписал закон о запрете на разглашение сведений о силовиках

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на разглашение сведений о частной жизни и оперативной деятельности сотрудников силовых ведомств.
Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Президент внёс изменения в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов».
В пояснительных материалах отмечается, что ранее запрет на разглашение сведений относился только к должностным лицам, чьи жизнь и здоровье находились в опасности из-за служебной деятельности. Разработчики новой редакции закона указывают, что в настоящее время участилась практика несанкционированных публикаций в Интернете сведений о частной жизни и работе силовиков, что негативно влияет на эффективность осуществления их полномочий.
В связи с этим закон даёт возможность введения запрета по инициативе органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся в распоряжении оператора связи сведений о сотрудниках силовых ведомств независимо от наличия непосредственной угрозы для их жизни. Исключение сделано для случаев, когда защищаемое законом лицо согласно на выдачу сведений, а также когда сведения выдаются в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства или в ходе предварительного расследования по уголовному делу.
Кроме того, запрет на разглашение сведений об оперативно-разыскной деятельности не будет действовать в тех случаях, когда эти сведения были преданы гласности на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства по разрешению следователя или были разглашены прокурором, судом или следственными органами в СМИ или Интернете.
Как передавал NEWS.ru, 30 декабря Путин также подписал закон, который приостановит в 2021 году индексацию окладов судей.