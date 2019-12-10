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Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане — это его личная боль на всю жизнь.

По словам российского лидера, вопрос потребности пострадавших в психологической помощи будет решён, если таковая существует. Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная,...