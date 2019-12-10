https://static.news.ru/photo/6ee0b168-1b62-11ea-8699-fa163e074e61_660.jpgЗаседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человекаФото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он согласился с предложением одного из участников ввести такую ответственность, вплоть до увольнения.
Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен, — цитирует ТАСС Путина.
Как писал NEWS.ru, начальницу отдела по молодёжной политике Александру Позднякову могут уволить за нецензурные высказывания. Чиновница использовала мат во время выступления на форуме «Доброволец Ленинградской области». Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков заявил о проведении комиссии по факту инцидента.