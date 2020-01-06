https://static.news.ru/photo/feb482f2-30d8-11ea-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин покинул рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, подарив перед этим храму кону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

Глава государства принимал участие в ночной литургии около получаса, после чего поздравил собравшихся верующих с Рождеством и вручил настоятелю храма Николаю Брындину икону. В ответ священнослужитель подарил президенту икону Казанской Божией Матери, передаёт «Интерфакс».

Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое, — сказал Путин на прощание.

Как писал NEWS.ru ранее, литургию служил настоятель храма Николай Брындин. Помимо главы государства, в собор прибыли полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Рождество в 2019 году Путин также встретил в этом храме, в котором, по рассказам самого президента, его крестили в младенчестве.