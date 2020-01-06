Российский президент Владимир Путин покинул рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, подарив перед этим храму кону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
Глава государства принимал участие в ночной литургии около получаса, после чего поздравил собравшихся верующих с Рождеством и вручил настоятелю храма Николаю Брындину икону. В ответ священнослужитель подарил президенту икону Казанской Божией Матери,
Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое, — сказал Путин на прощание.
Как писал NEWS.ru ранее, литургию служил настоятель храма Николай Брындин. Помимо главы государства, в собор прибыли полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Рождество в 2019 году Путин также встретил в этом храме, в котором, по рассказам самого президента, его крестили в младенчестве.
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