Путин обязал операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний.
Теперь ФСИН может требовать от операторов, чтобы они на время отключали связь. Документ
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отзыв об инициативе об обязанности сотовых операторов отключать мобильную связь в российских тюрьмах. Там поддержали идею.
Документ предполагает обязанность мобильных операторов отключать номера, которые заключённые используют на территории исправительных учреждений. Такое решение должно приниматься на основании письменного мотивированного решения главы уголовно-исполнительной системы конкретного региона.
Законом уточняется перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи, в него включаются сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
Согласно закону, заключённые в тюрьмах и подозреваемые в СИЗО не имеют права иметь средства связи. За попытку доставить в одно из таких учреждений телефон предусмотрена административная ответственность, писал NEWS.ru.