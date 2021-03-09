Путин обязал операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН

https://static.news.ru/photo/c1dd03c6-80fb-11eb-8d37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний.

Теперь ФСИН может требовать от операторов, чтобы они на время отключали связь. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отзыв об инициативе об обязанности сотовых операторов отключать мобильную связь в российских тюрьмах. Там поддержали идею.

Документ предполагает обязанность мобильных операторов отключать номера, которые заключённые используют на территории исправительных учреждений. Такое решение должно приниматься на основании письменного мотивированного решения главы уголовно-исполнительной системы конкретного региона.

Законом уточняется перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи, в него включаются сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.

Согласно закону, заключённые в тюрьмах и подозреваемые в СИЗО не имеют права иметь средства связи. За попытку доставить в одно из таких учреждений телефон предусмотрена административная ответственность, писал NEWS.ru.