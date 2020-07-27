Правительство поддержало идею отключить мобильную связь в тюрьмах

https://static.news.ru/photo/3d2666f2-d022-11ea-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отзыв об инициативе об обязанности сотовых операторов отключать мобильную связь в российских тюрьмах. Там поддержали идею, однако считают необходимым доработать проект.

Документ предполагает обязанность мобильных операторов отключать номера, которые заключённые используют на территории исправительных учреждений. Такое решение должно приниматься на основании письменного мотивированного решения главы уголовно-исполнительной системы конкретного региона. При этом в правительстве отмечают, что СИЗО аналогичным правом не наделены.

Кроме того, там заметили правовую неопределённость в связи с отсутствием описания форм взаимодействия мобильных операторов и учреждений ФСИН.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечания, — передаёт РИА Новости.

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарёв и Павел Крашенинников.

Согласно закону, заключённые в тюрьмах и подозреваемые в СИЗО не имеют права иметь средства связи. За попытку доставить в одно из таких учреждений телефон предусмотрена административная ответственность.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин приказал администрациям ФСИН уведомлять профильные органы власти субъектов страны об освобождённых заключённых с опасными болезнями. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном портале правовой информации.