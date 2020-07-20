Освобождённых из тюрем с опасными болезнями будут ставить на учет

https://static.news.ru/photo/c798a95e-ca95-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин приказал администрациям ФСИН уведомлять профильные органы власти субъектов страны об освобождённых заключённых с опасными болезнями. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, все данные о вышедших из колоний людях с тяжёлыми заболеваниями должны будут передаваться властям субъектов. Далее будет решаться вопрос об оказании им медицинской помощи. Однако для начала правительство будет обязано утвердить перечень заболеваний, которые относятся к особо опасным. По мнению авторов проекта, не все болезни, которые входят в список с 2004 года, требуют передачи данных.

В марте 2020 года администрации ФСИН запретили свидания с заключёнными в колониях и СИЗО из-за коронавируса. Также на территорию учреждений запретили пускать людей с повышенной температурой и тех, кто недавно вернулся из ряда зарубежных стран.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям. Он был оставлен только для преступлений небольшой и средней тяжести.