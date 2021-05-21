Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

https://static.news.ru/photo/d44e8470-badb-11eb-b877-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» назвал Россию страной уникальных возможностей для тех, кто обладает талантом.

Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд, — сказал российский лидер.

По его словам, общество «Знание» способно помочь молодым людям найти свой путь к успеху в учёбе, в работе и в любых других направлениях.

Ранее американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск во время выступления на форуме «Новое знание» восхитился «талантливой и энергичной» молодёжью в России. По его словам, в РФ много таких людей. Бизнесмен также признался, что ему приятно увидеть среди зрителей столько желающих задать ему вопрос. Гость мероприятия, выступавший по видеосвязи, отметил, что весь транспорт в будущем будет использовать электричество для движения.