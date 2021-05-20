Илон Маск рассказал о транспорте будущего

https://static.news.ru/photo/69c37a78-ba10-11eb-8dd6-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск в ходе выступления на форуме «Новое знание» заявил, что весь транспорт в будущем будет использовать электричество для движения. Глава Tesla и SpaceX предположил, что из общего ряда будут выбиваться космические аппараты, передаёт РИА Новости.

Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты, — цитирует Маска агентство.

По мнению предпринимателя, в будущем машины с двигателем внутреннего сгорания будут казаться такой же архаичной диковинкой, как сегодня воспринимаются автомобили на паровой тяге. Самолёты перейдут на электромоторы последними, так как создание соответствующих батарей может затянуться, отметил Маск.

Глава компании Tesla ранее анонсировал начало официальных продаж одноимённых электромобилей в России, Казахстане и других странах СНГ. Конкретных сроков при этом Маск не озвучил. Он также допустил, что в РФ построят завод для сборки электрокаров.